"Viol sur mineure" : Le fils de Yérim Seck exclu de son lycée

Souleymane Sidy Seck, fils de Cheikh Yérim Seck, sera exclu du lycée Jacques Prévert de Saly (Mbour) où il est inscrit en classe de Seconde.



Le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat dépôt pour viol, détournement de mineure et collecte illicite de données.



D’après Le Soleil, les autorités de l’école ont annoncé son exclusion même si, s’empressent-elles de préciser, les faits incriminés se sont déroulés en dehors du lycée.



À l’éclatement de l’affaire, la direction avait d’ailleurs décidé de laisser l’élève finir l’entrée scolaire et de ne pas l’admettre à la rentrée prochaine.



Quid du viol ? Le rapport gynécologique parle d’une défloraison récente de l’hymen.