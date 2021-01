"VSD Night Party" : Les sénégalais se la coulent douce en Gambie pour fuir le couvre-feu

Banjul est la nouvelle destination des «épicuriens» sénégalais. En effet, ces derniers ont trouvé un moyen très subtil pour contourner l’état d’urgence assorti du couvre-feu décrété à Dakar et Thiès.Selon les informations de L'Observateur, ils se réfugient en Gambie, où les libertés ne sont encore restreintes, le temps d’un week-end, pour des «Night Party».Juste après les fêtes de fin d’année, un premier convoi a quitté à Dakar pour rallier Banjul. Ce, après une offre alléchante d’un gérant d’une boîte de nuit très prisée aux Almadies.Ce dernier leur a proposé une formule incluant le transport en bus climatisé (20 000 Fcfa, aller simple et 35 000 Fcfa pour 2 personnes) et l’accès au Night-club à 5000 Fcfa.Une autre soirée délocalisée est prévue le weekend prochain, toujours avec la même formule, au Manséa Beach Hôtel de Banjul.