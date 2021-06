Quotas de l’Apr dans les recrutements à la police et la Gendarmerie: Seydi Gassama interpelle Macky Sall

Le journaliste-chroniqueur, Pape Alé Niang a éventré un gros scandale dans le recrutement massif à la Gendarmerie et à la police. D’après le Boss de Dakarmatin qui a brandi des preuves lors d’un Live Facebook, un quota de 1300 personnes (sur un total de 3000) est accordé aux « nervis de l’Apr ». Une information qui aurait, d’après certaines indiscrétions, un lien avec l’éviction du haut commandant de la Gendarmerie, le Général Jean Baptiste Tine.





Commentant ces rumeurs, le patron d’Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama déclare dans un tweet : « Si la volonté prêtée aux responsables de l'APR, parti au pouvoir, d'avoir des quotas dans les recrutements massifs en cours au sein de la police et de la gendarmerie est avérée, cela constituerait une grave attaque contre l'État et la République ».