Racisme : Mimi Touré veut poursuivre Zemmour dans les tribunaux...

Le candidat d'extrême droite, Eric Zemmour, avait déclaré que les délinquants étrangers sont pour la plupart des sénégalais et qu'ils seraient renvoyés chez eux au Sénégal s'il était élu président de France.



Une déclaration qui passe mal pour l'ancienne premier ministre, Aminata Touré.

"Il faut activement poursuivre Zemmour et ses semblables dans les tribunaux de France et de Navarre et en finir avec ce racisme intolérable !", a posté Mimi Toure sur twitter.