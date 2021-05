Radiation, emprisonnement et menaces contre des lanceurs d'alertes : Le terrible sort des Snowden Sénégalais

Le désamour est profond entre les lanceurs d'alertes et les pouvoirs publics sénégalais. Ces derniers ne s'accommodent pas du tout des dénonciateurs qui mettent à nu l'usage pas catholiques qu'ils font des deniers publics. Et le moins que l'on puisse dire est que ce n'est pas sans conséquences pour les Snowden d'outre-Atlantique.





Être un lanceur d'alerte au Sénégal, pourtant cité en exemple pour sa culture démocratique, commence, paradoxalement, à devenir un danger. Guy Marius Sagna ne soutiendra sûrement pas le contraire après la cauchemardesque journée qu'il a passée, mercredi dernier, à Nianing (Mbour).





Le lanceur d'alerte et sa délégation du Frapp qui s'étaient déplacés sur les lieux pour dénoncer la spoliation des terres de ce village, l'ont échappé belle. Attaqués par un groupe de jeunes- à la solde du maire de Malicounda et Dg du Coud, Maguette Sène, selon Frapp- qui en avaient visiblement contre eux, ils ont été sévèrement malmenés.





Guy Marius Sagna, l'Homme aux 30 gardes-à-vue et 3 mandats de dépôts









Pour son engagement pour la bonne gouvernance, dénonçant publiquement les pratiques peu orthodoxes au sein de l'État, cet assistant social a vu sa carrière littéralement brisée. L'homme aux 30 gardes-à-vue et 3 mandats de dépôts, est au frigo depuis près de cinq ans. Le ministère de la Santé et de l'action sociale refuse de le redéployer sur le terrain. Et les nombreuses lettres adressées au ministre Abdoulaye Diouf Sarr et avant lui, à Eva Marie Colle Seck, n'y changeront rien.





Ousmane Sonko, radié de la fonction publique









Il sera purement révoqué, "sans suspension des droits à la pension", de la fonction publique en août 2016 pour "manquement à l'obligation de discrétion professionnelle" prévu par la loi. Il paie ainsi ses accusations contre plusieurs personnalités qui, selon lui, auraient "illégalement bénéficié d'avantages fiscaux".





Abdoulaye Aziz Ndaw, Cheikhna Keïta "brûlés" par leurs brûlots





De la première alternance à nos jours, plusieurs autres lanceurs d'alertes ont été happés dans la trappe des pouvoirs publics et embarqués dans un engrenage répressif assez expéditif. Très frileux des trouble-fêtes, l'appareil d'État s'abat toujours sans pitié sur les dénonciateurs. C'est ainsi que plusieurs fonctionnaires téméraires qui l'ont défié en publiant des brûlots, ont été "exécutés" sans ménagement.









La suite on la connaît ! Mis aux arrêts de rigueur pendant 60 jours, l'ancien attaché militaire du Sénégal à Rome à qui il ne restait que 3 mois pour aller à la retraite, a été sauvé de la radiation. Pourtant au vu des charges de "trahison, révélation de secrets classés défense" que le ministre des Forces armées de l'époque, Augustin Tine avait retenu contre lui, le Colonel risquait l'échafaud. Sans aucune forme de rémission !









Pr Malick Ndiaye, Almamy Mamadou Wane, Mody Niang, Latif Koulibaly… victimes d'un retour de flammes









Avant lui, Abdou Latif Coulibaly, auteur du livre intitulé "Wade, un opposant au pouvoir : l'alternance piégée ?", paru en juillet 2003 et dans lequel il critique la gestion du président sénégalais issu de l'opposition, a failli y laisser sa vie. Il fit l'objet de menaces de mort et d'injures par téléphone, à son domicile et à son bureau. Dans le collimateur du régime de Wade, Latif bénéficiait du soutien indéfectible de Reporters sans frontières (RSF). Les menaces de mort n'entameront guère sa détermination dans ce sentier de dénonciation des dérives du pouvoir. Puisqu'il publiera en septembre 2009, "Contes et mécomptes de l'Anoci".





Almamy Mamadou Wane auteur du livre "Le Sénégal entre deux naufrages ? Le Joola et l'alternance" (2003), lui non plus n'a pas été épargné. Il a fait l'objet de poursuites judiciaires. En effet, l'État via son ministre de la Justice d'alors, Cheikh Tidiane Sy, lui avait servi une plainte pour "propos diffamatoire". L'écrivain avait remporté ce bras de fer judiciaire mais pas celle de la censure étatique qui avait réussi à faire de son livre un fantôme dans les rayons des librairies.





Après Wane c'était au tour de Mody Niang. L'auteur des livres "Qui est cet homme qui dirige le Sénégal ?" (2006), "Le clan des Wade: accaparement, mépris et vanité" (2011) très critiques sur la gestion de Wade et son clan, a longtemps été dans le viseur du pouvoir.





Tous ont risqué leur vie, leur réputation et leur carrière pour s'ériger en vigie de la bonne gouvernance et en ont reçu les virulents contrecoups à cause de l'inexistence d'une législation susceptible de les protéger.





L'Ofnac plaide la protection des lanceurs d'alerte





Malgré la mise en place de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) qui travaille avec les lanceurs d'alerte, il n'existe pas encore une législation pour la protection de ces dénonciateurs des faits de corruption. Invité de l'émission "Objection" sur Sud Fm, le dimanche 27 décembre 2020, la présidente de l'Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté a fait un plaidoyer dans ce sens.





"La législation, en tant que telle, sur les lanceurs d'alertes, n'est pas encore effective. Il faut les protéger, mais cela suppose l'existence d'une législation", soutenait-elle. Même si, précise la présidente de l'Ofnac, "les lanceurs d'alertes, on les protège à notre niveau. Parce que tout notre travail est guidé par le principe du secret et de la confidentialité. Je pense qu'une législation serait une base légale qu'on pourrait utiliser à cet effet (de les protéger)".