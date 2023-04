Ramadan à Kolda : Le marché largement approvisionné en fruits et légumes





Les fruits et les légumes, ce n'est pas ce qui manque dans la capitale du Fouladou. En cette période de ramadan, le marché central de Kolda est largement approvisionné. Les étals de fruits sont visibles partout dans le marché. Agrumes et bananes sont les principaux fruits qu'on rencontre au marché central situé en plein centre-ville. Le tout à des prix abordables, selon les consommateurs.





À côté de ces fruits, les légumes aussi sont disponibles. Carottes, choux, aubergines et autres sont vendus à des prix bas, au grand bonheur des ménages. "Les prix des légumes sont très abordables en ce moment de ramadan et on souhaite que ça continue jusqu'après la fête de Korité", a déclaré Maîmouna Diallo. Cette ménagère ajoute que les commerçants participent ainsi à aider les clients à concocter des repas copieux pour la rupture du jeûne.





Au marché central, Mamadou Wourry Diallo, vendeur de fruits, reconnaît la forte présence de ces aliments qui sont vendus à des prix divers. D'ailleurs, du côté des jeûneurs, c'est la joie, face à la variété des fruits et légumes. Le vieux Mamoudou Camara chante cette situation et demande aux consommateurs de s'en réjouir. Car, renseigne-t-il, "Dieu est avec nous, malgré cette forte canicule en cette période de ramadan".