Ramadan en milieu professionnel : Comment les travailleurs gèrent-ils le jeûne ?

Le mois de ramadan est une période sacrée pendant laquelle tout musulman doit observer certaines privations, du lever au coucher de soleil, notamment le fait de ne pas manger ni de boire, mais aussi l’abstinence sexuelle. Tout ceci dans le but de s’adonner pleinement à sa foi. Durant cette période, chacun surmonte ces interdictions du mieux qu’il peut. Certains optent pour une préparation en amont là où d’autres peinent à s’en sortir, surtout les lève-tôt.















En milieu professionnel, les travailleurs sont confrontés à ces défis qui sont à la fois d’ordre physique et psychologique. À cette combinaison, les organismes réagissent différemment. Pour Faty Sall, réceptionniste à Oceane By Sablux, allier jeûne et travail n’est pas la mer à boire. «Personnellement, jeûner n’affecte pas mon humeur. Déjà, cette période du ramadan est ma préférée, parce que je suis plus concentrée sur moi, sur mes priorités, ma foi, mes prières également et tout ce qui est essentiel. En gros, on essaye de gérer selon nos disponibilités.»









Si, pour certains, cette période de l’année nécessite une préparation particulière, ce n’est pas le cas pour notre réceptionniste. La jeune dame affirme tirer sa force dans sa foi. «Par rapport à la préparation, je prends tout et ça vient naturellement. On a l’habitude de le faire. Donc, une fois par année, c’est vrai que c’est long, mais des fois ça peut paraitre court également. Franchement, il suffit de commencer et après les choses vont se simplifier. C’est Dieu qui nous aide à jeûner facilement. Après le jeûne, je m’attends à la stabilité, de pouvoir continuer sur cette lancée et ne pas jeûner que pour le plaisir, mais par conviction et sérieusement».









Le travail peut être aussi perçu comme un allié pour mener à bien son jeûne. Ndèye Coumba, employée à la JICA, préfère l’ambiance de son entourage professionnel. Pour elle, s’occuper en travaillant empêche l’esprit de penser à certaines situations dont le jeûneur doit se passer. «Personnellement, je gère au travail par rapport à lorsque je suis à la maison. Je m’occupe au bureau et pendant la pause, je fais une petite sieste pour récupérer. Étant musulmane, on sait qu’il y a le jeûne. Donc, on est préparé ; on a 11 mois pour faire ce qu’on veut et un mois pour le ramadan. Donc, psychologiquement, on est prêt».





Cette faculté à jumeler le travail tout en ayant le ventre vide n’est pas propre à tout le monde. À cet effet, quelques entreprises relèvent une baisse de la productivité de leurs employés. Et les concernés le reconnaissent. Une méforme qui semble aussi toucher Arame Ndiaye, journaliste à Seneweb. «C’est vrai que ce n’est pas évident. On ressent la fatigue. On est tellement irritable. On veut que la journée passe plus vite».













La jeune voilée à la voix affaiblie par le jeûne ajoute : « Mais bon, on s’y adapte petit à petit, vu que notre organisme commence à s’adapter, notre tête aussi assimile la situation. Donc, on essaye de faire de notre mieux, même si l'on avoue que la productivité ce n’est pas trop ça, vu la fatigue et la faim qui se font ressentir et affectent un peu notre réflexion et notre production.»









Toujours à Seneweb, mais avec un peu plus de vitalité, on rencontre Maguette Sy. Bien que d’avis avec la thèse que la privation de nourriture et d’hydratation a un impact sur le rendement au travail, elle relativise : «C’est vrai que c’est un peu dur, surtout de devoir abandonner nos habitudes, c’est-à-dire manger à midi, etc. Mais c’est une recommandation divine et on éprouve du plaisir à le faire. Avec le travail, par contre, c’est un peu difficile, surtout au niveau de la productivité. De temps en temps, la fatigue nous gagne, mais après quand même, ça va dans l’ensemble pour tenir le coup jusqu’à la fin. Chacun a ses astuces. L’essentiel est de prendre conscience que c’est une recommandation divine et ça ne dure pas. Donc, autant profiter des bienfaits qu’il nous offre.»









En parlant d’astuces, Serigne Saliou Jacques Mylonoyannis, stagiaire à la NSIA, opte pour des passe-temps ludiques et éducatifs. «Pour gérer mon jeûne et ne pas trop ressentir la fatigue, je m’appuie sur mes passe-temps préférés : apprendre le Coran, le basketball ou le billard. Je passe du temps avec les autres et cela me permet de tenir la journée. Je ne planifie rien, je le vis comme ça vient».









Pour les musulmans, le ramadan est une période d’abondance de grâces divines. C’est d’ailleurs la motivation principale qui guide les jeûneurs. À l’exemple de Badara Dia, vigile à l’immeuble Atryum Center. «Tout d’abord, jeûner, c’est une obligation musulmane, dit-il. Donc, on a l’habitude de le pratiquer depuis tout petit. Pour moi, jeûner et travailler ne cause aucun problème, surtout si on pense qu'on sera rétribué au double ou quadruple. Après le ramadan, on attend beaucoup de présents venant de Dieu, parce qu’il nous récompense. Donc, on jeûne, on formule des prières et on attend que Dieu les exauce».













Le ramadan, mois qui symbolise l’entraide, le partage et le soutien, est ainsi perçu comme une rude épreuve et aussi comme un retour à Dieu.