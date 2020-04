Ramadan et Covid19 : Le message d’encouragement des Évêques aux Musulmans du Sénégal

Le Ramadan 2020, comme le carême et la Pâques catholiques, sera spécial cette année marquée par une pandémie qui change beaucoup dans la pratique des cultes. Des moments difficiles pour les fidèles pratiquants. Ainsi au nom de tous les Évêques du Sénégal (Province Ecclésiastique de Dakar), au nom de toute la Communauté Catholique du Sénégal, Mgr André Guèye, Président de la Commission épiscopale nationale du Dialogue interreligieux a tenu à souhaiter à tous les amis et parents musulmans un «Saint et fructueux temps de Ramadan».«ll est vrai que la restriction des déplacements et le couvre-feu rendent difficiles les rencontres et les moments de partage et de fraternité. Mais Dieu, qui sait tout, connaît nos intentions. Qu’il accueille vos dévotions; qu’il exauce vos prières avec les nôtres, pour la fin rapide de cette pandémie. Qu’il soutienne tous ceux et celles qui luttent contre le Corona, qu’il éclaire nos autorités étatiques et politiques et garde notre pays dans la paix, l’unité et la concorde», écrit Mgr André Guèye par ailleurs Évêque du Diocèse de Thiès dans son message aux musulmans Sénégalais qui débutent le Ramadan ce samedi 25 avril.«En cette période difficile de la pandémie du Corona, nous prenons conscience de notre fragilité et nous nous remettons à sa divine Providence, Lui, notre Créateur. Qu’il tourne les cœurs vers lui. Qu’il accorde son pardon à tous. Que le Tout-Puissant et le Miséricordieux fasse descendre en abondance ses innombrables bénédictions sur les guides religieux, sur vos familles et sur chacun et chacune de vous», prie le Président de la Commission épiscopale nationale du Dialogue interreligieux.