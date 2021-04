Ranch de Dolly: Une bagarre entre deux bergers vire au drame

Dans la nuit du mercredi 28 avril vers 22 heures, le village d'Ogo situé à l’intérieur du Ranch de Dolly (département de Linguère) a été le théâtre d'une violente bagarre entre les bergers Samba Ka et Maodo Ka âgés respectivement entre (19 ans et 23 ans).Ils avaient quitté leur hameau le matin pour se rendre au village voisin de Ogo où se tenait un baptême dans le domicile d’un certain Koly Sow. Une dispute a éclaté entre les deux jeunes bergers ivres du parfum « Boul Falé ».Quelques bonnes volontés ont tenté en vain de raisonner les deux antagonistes qui s’échangeaient des injures et menaces de mort.Armés de coupe-coupe, les deux bergers se sont violemment affrontés. Grièvement blessés, les deux ont été conduits au poste de santé de Thiél où Samba Ka a finalement rendu l’âme avant son transfèrement à l’hôpital Magatte Lô de Linguère.Le présumé meurtrier est sous surveillance dans le dit centre hospitalier où il reçoit des soins médicaux La gendarmerie a ouvert une enquête.