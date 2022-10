Rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahmane Abdou Khoudoss : Abdou Karim Fofana a présenté les condoléances au nom du chef de l’État

Ministre Abdou Karim Fofana à Darou Mouhty

Le Samedi 1er Octobre 2022, le Président Macky Sall a envoyé une forte délégation pour présenter ses condoléances à l'occasion du rappel à Dieu de Serigne Abdou Rahmane Abdou Khoudoss à Darou Mouhty. La délégation a été dirigée par le porte-parole du Gouvernement, Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises qui est de surcroît disciple de la famille. Le Président a salué l'œuvre immense de ce grand soufi, érudit et éducateur hors pair comme le fût son grand-père, Mame Thierno Birahim Mbacké frère et bras droit de Serigne Touba . C'est une perte lourde pour la nation sénégalaise et surtout la Ouma islamique.





Mr Fofana a présenté au nom du Chef de l'Etat les condoléances à Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang Khalife de Darou Mouhty, à Serigne Bassirou Mbacké porte parole de Darou Mouhty, à Serigne Abdou Lahad Mbacké, nouveau khalife de Serigne Abdou Rahmane Mbacké et à son père Serigne Abdou Lahad Mbacké, khalife de Serigne Abdou Khoudoss Mbacké. La délégation s'est recueillie sur le mausolée du vénéré Serigne Abdou Rahmane Mbacké pour des prières et implorer par sa bénédiction pour un Sénégal de stabilité et prospérité .