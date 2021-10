Rappel à Dieu Tidiane KANE : Un pionnier et un passionné du ballon rond, témoigne le Ministre des Sports Matar BA

Avec le rappel à Dieu de Tidiane KANE, ancien dirigeant du Port Autonome de Dakar et de la Fédération Sénégalaise de Football, le mouvement sportif national pleure un pionnier et un passionné du ballon rond.



Un homme qui, au-delà de ses activités professionnelles, a toujours encadré et accompagné la jeunesse sportive, apportant ainsi un précieux concours à l’édification des bases du sport sénégalais en général, et du football en particulier.



Au nom du mouvement sportif sénégalais où il n’avait que des amis et dans le cœur desquels il continuera encore longtemps à vivre, nous lui souhaitons un repos éternel dans la Paix et la Miséricorde Divines. Amine.



Matar BA,

Ministre des Sports