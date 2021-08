Rapport ANSD sur le coût de la construction : le prix des logements et des matériaux en hausse

Les prix des logements et des matériaux sont en hausse. D’après le rapport de l’agence nationale de la statistique et de la démographie(ANSD), le coût de la construction des logements neufs à usage d’habitation a progressé de 3,0% au deuxième trimestre 2021.



Selon « WalfQuotidien », cette évolution est due à l’accroissement des prix des « matériaux de construction et du coût de de la « main d’œuvre » avec en augmentation, une variation annuelle de 7,0% alors que les prix des matériaux de construction ont progressé de 1,3% au courant du mois de juin 2021 comparé au mois précédent.



En sus, l’ANSD précise que cette évolution fait essentiellement allusion à celle des prix pour les travaux d’électricité, de menuiserie, de plomberie et sanitaire et des coûts de revêtement des murs et sol. « En variation annuelle, ils se sont appréciés de 7,8% », a-t-on rapporté.



C’est le cas aussi pour les produits alimentaires et non alimentaires qui ont connu une hausse. Ce qui explique les nombreuses taxes mises en place par le gouvernement pour financer la lutte contre la pandémie de la Covid-19.