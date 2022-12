Rapport Cour des comptes : La Place de la Nation vibre au rythme de "sunuy milliards du rees"

Le soleil est au zénith en cet après-midi du vendredi 30 décembre 2022 à la Place de la Nation. Mais la chaleur ne se fait pas trop sentir grâce à quelques nuages qui cachent le ciel. Ce climat a certainement rendu favorable le déplacement massif des Sénégalais, jeunes en majorité, qui ont répondu oui à l'appel de la Société civile. Des citoyens venant même d'autres régions comme Thiès ou Kaffrine ont rejoint l'ex place de l'Obélisque, sis dans le quartier populaire de Colobane. De la même manière des leaders politiques ont fait le déplacement. Dans la partie qui leur est réservée, on aperçoit Abass Fall et Birame Souleye de Pastef, Aminata Touré, Guy Marius Sagna, Maïmouna Bousso entre autres.





Un seul slogan est scandé en permanence et repris dans les interventions: "Sunuy milliards du rees" pour dire que "le détournement des fonds de lutte contre le covid ne restera pas impuni.





Le doyen de la manifestation et fondateur de AfricaJom centre a ouvert le bal des déclarations. D'après Alioune Tine, les enjeux sont considérables. "Tous les milliards détournés doivent être retournés d'autant plus que nous allons vers l'exploitation du gaz et du pétrole" a t'il expliqué. Par ailleurs le droit de l'hommiste a réclamé la démission des membres du gouvernement incriminés. "Qu'ils démissionnent et se rendent à la Justice" a-t-il scandé.