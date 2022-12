Rapport cour des comptes : Moustapha Diop brise le silence et se dit prêt à "répondre à la justice"

Le ministre de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises a rompu le silence suite à la publication du rapport de la cour des comptes dans lequel il est cité. « Il n’est nullement écrit dans le rapport que j’ai détourné de l’argent ni dans le fond ni dans la forme; par conséquent, je suis à l’aise pour aller répondre à n’importe quelle juridiction de notre pays», déclare Moustapha Diop.





Le maire de Louga est revenu très largement sur la manière dont le marché des masques a été géré par son département ministériel. « En tant ministre de l’Industrie, on m’avait chargé de trouver des masques dans le cadre de la lutte contre le Covid; nous avons travaillé à l’époque avec quatre entreprises dont les trois sont implantées à Diamniadio et l’autre à Thiès et le prix était fixé à 1000 frs. J’ai toutes mes preuves et je suis prêt à répondre de mes actes », se défend-il.

Moustapha Diop soupçonne une cabale montée contre sa personne pour tenter de le liquider: « ce sont des adversaires politiques qui sont derrière tout ce bruit mais ils se fatiguent car je suis quitte avec ma conscience; je ne suis pas inquiété par ce rapport de la cour des comptes ».





Le maire de Louga s’exprimait en marge d’une rencontre du conseil municipal relative au vote du budget 2023.