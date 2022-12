Rapport de la Cour des Comptes : Dr Amadou Yeri Camara préfère retenir “les choses positives" et lance une invite à la presse

Le Rapport de la cour des comptes, qui a mis en lumière plusieurs irrégularités dans la gestion des fonds dédiés à la riposte contre le Covid-19, continue de faire l'objet de commentaires. En marge du congrès du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), le secrétaire général sortant est revenu sur la question. Le docteur Amadou Yeri Camara a préféré s’appesantir sur les aspects positifs relevés par la Cour des comptes. « La plupart des régions médicales ont bénéficié d’un financement, a déclaré le Dr Amadou Yeri Camara, qui est aussi médecin chef de la région de Sédhiou. Ils ont justifié leurs activités et l’ont fait de manière admirable. Je préfère me suffire de cette partie positive » . Le Secrétaire général du SAMES a salué, l’exemplarité des médecins. « On a l’impression que dans ce rapport il n’y a que des choses négatives alors que les médecins Chef des régions et les directeurs d’hôpitaux ont eu une gestion exemplaire. J’invite la presse à voir aussi la partie du verre à moitié pleine ».





Toutefois, Dr Amadou Yeri Camara déplore que les structures médicales des régions n’aient pas reçu beaucoup de financements dans le cadre de la lutte anti-covid : « Les régions ont reçu peu de moyens. Il faut corriger cette macrocéphalie de l’administration au Sénégal. Un pays n’existe que par la synthèse des régions. Les choses doivent descendre à la base. C’est ce qui va permettre d’avoir une désagrégation des moyens et des capacités et permettre ainsi de régler les choses et que tout le monde ne converge pas à Dakar pour régler les problèmes ».