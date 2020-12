Rapport Pasec 2019 : Coup de gueule du professeur de français, Sakura Jean Syr Diagne

Le rapport 2019 du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (Pasec 2019) a soulevé l’ire des enseignants. Pointant le manque de niveau de ces derniers qui déteindrait sur la qualité de l’enseignement, le rapport plaide « l’amélioration de la culture générale et les qualifications professionnelles des enseignants ».Une remarque qui a fortement courroucé le professeur de français au Lycée Limamoulaye de Guèdiawaye, Sakura Jean Syr Diagne qui a lâché un coup de gueule sur sa page Facebook.« La connerie du rapport et celle de ceux qui ont fait le rapport décriées. Plus de la moitié des enseignants sont issus de vos quotas. L’obsolescence et l’impertinence des contenus ont toujours été signalées par les gens saignants », fulmine-t-il. A l’en croire, « la fonction enseignante a été clochardisée par les politiciens ».