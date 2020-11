Rapport sur le taux de chômage : le Dg de l’Oit-Sénégal dément et confirme l’Ansd

Un rapport rendu public avait classé le Sénégal à la 3e place, parmi les pays les plus affectés par le chômage, avec un taux de 48 %. Là où l’Etat du Sénégal a indiqué un taux de 16 %.«J’aimerais apporter des clarifications pour dire, d’abord, que ce rapport n’est pas celui de l’Oit. Je le dis de manière claire et ferme. Je précise également que l’Oit ne produit pas des rapports nationaux», a soutenu le directeur de l’Organisation internationale du travail (Oit) au Sénégal, en Gambie, en Guinée en Guinée-Bissau et au Cap-Vert, basé à Dakar, Dramane Haïdara, dans l’émission «Jury du dimanche», ce 15 novembre sur iRadio/iTv.Selon le patron de l’Oit-Sénégal, «leur rôle, c’est d’accompagner les instituts nationaux de statistiques, renforcer leurs capacités, leur doter d’outils pour qu’ils puissent être en mesure de produire régulièrement des statistiques nationales».«Et maintenant, ce sont ces statistiques nationales que nous, en tant qu’Oit, nous prenons pour faire des comparaisons sur le plan régional et international. Nous avons été très surpris de voir ce rapport disant que c’était celui de l’Oit. Les chiffres que nous avons à notre niveau, que nous considérons aujourd’hui dans nos études concernant le Sénégal, c’est le chiffre de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui parle de 16 % et que nous utilisons comme taux de chômage officiel du Sénégal».Ainsi, dira-t-il, «c’est ce chiffre que nous confirmons, car nous assistons l’Ansd dans la collecte et le traitement de cette information».Quid de la provenance de ce rapport à polémique ? Dramane Haïdara a rétorqué : «Nous nous sommes posé la même question et nous avons cherché à savoir d’où il venait. Et jusqu’à présent, nous ne le savons pas».