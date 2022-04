Rapport sur les droits de l'homme : "Notre pays a une exceptionnalité comparativement à d'autres pays de la sous-région", Dr Bacary Samb

Rapport sur les droits de l

Les efforts du Sénégal en matière de lutte contre la violation des droits de l'Homme évalués par département d'État américain, selon Dr Bakary Samb, sont "très importants".





A en croire le directeur de Timbuktu Institute, ces rapports jouent un rôle important en termes d'anticipation.





"Notre pays a certes une exceptionnalité comparativement à d'autres pays de la sous-région. Un système démocratique plus ou moins viable malgré ses insuffisances. Ce rapport et les conclusions doivent être prises au sérieux pour nous améliorer. On ne sera jamais assez démocrate, respectueux des droits humains. C'est des principes fondamentaux auxquels nous devons tenir compte. L'État comme la société civil doivent y veiller. Nous devons constamment ne pas dormir sur nos lauriers mais essayer d'aller de l'avant", à assuré Dr Samb.





Ainsi, il faudra toujours parfaire le modèle démocratique sénégalais qui a ses insuffisances mais qui reste quand même un exemple dans la sous-région.