Rapports des corps de contrôle : Cheikh Tidiane Seck redoute une «dangereuse règle de la vengeance des vainqueurs sur les vaincus»

Le Conseil supérieur national du Bloc national des démocrates (BND) attire l’attention du pouvoir et de l’opinion sur ce qu’il considère comme « les dérives qui commencent à s’installer dans notre pays au profit d’une liesse populiste et unanimiste ». À travers un communiqué de presse parvenu à Seneweb, Cheikh Tidiane Seck & Cie estiment que « le pouvoir en place se croit tout permis, à cause d’une absence notoire de contre-pouvoir, danger pour la démocratie et l’État de droit ».





En effet, tout en réaffirmant son ancrage dans la bonne gouvernance dont la reddition des comptes est l’un des piliers, le CSN dit dénoncer avec force « les décisions annoncées lors du dernier Conseil des ministres du 17 avril 2024.





« La loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, négociée entre l’ancien et l’actuel pouvoir, efface des crimes de sang, des crimes économiques qui ont valu au Sénégal une stagnation de sa croissance économique », a-t-il rappelé.





Et de poursuivre : « L’injustice et l’iniquité, tant dénoncées, refont surface. Pour le parallélisme des formes, pour la justice et l’équité, la décision de publier tous les rapports des institutions de contrôle devrait être accompagnée d’un projet de loi qui abroge la loi d’amnistie pour faire la lumière sur les événements sans précédent et traumatisants de juin 2021 et mars 2023. Sinon il est clair qu’à la place des redditions de comptes, nous allons assister à un règlement de comptes. C’est cette dangereuse règle de la vengeance des vainqueurs sur les vaincus qui est en train de prendre forme ».





Le président dudit parti, qui se proclame de l’opposition, a également pointé du doigt la « scélérate loi sur les lanceurs d’alerte » qui, d’après lui, « non seulement met en doute la crédibilité de nos organes de contrôle à tous les niveaux de l’Administration, mais aussi va ouvrir la porte à des conflits personnels et collectifs qui finiront par plomber l’Administration ».





Le Bnd/Xel ak Koom, fidèle à ses principes de justice, d’équité et de responsabilité, a donc tenu à « mettre en garde le président de la République, seul comptable devant la nation, à ce qui ressemble à une politique de ‘’deux poids deux mesures’’ tant décriée ».