Rareté des chiffres sur la traite des personnes : Le Systraite mis en place pour la collecte de données

Malgré que la traite des personnes soit un problème d’envergure mondiale et que plusieurs procédures de lutte soient engagées pour endiguer ce phénomène, il n'est toujours pas facile d'évaluer l'ampleur du problème au Sénégal. En effet, la collecte de données demeure et reste un défi pour le pays.





Ainsi, le ministère de la Justice par le biais de la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes en particulier des femmes et des enfants (CNLTP), avec l’appui de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le soutien financier du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’Etat américain (PRM), a initié une formation sur le système de collecte de données des actions judiciaires en matière de traite des personnes.





Selon Mody Ndiaye, secrétaire permanent de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, "La nécessité d’établir une collecte de données s’explique par l’absence d’un ensemble cohérent d’informations précises sur les victimes, les infractions et les affaires de traite. L’absence de données primaires et exactes est un obstacle majeur à une surveillance et à une évaluation efficace des efforts de lutte contre la traite dans le pays"





En effet, au Sénégal, les infractions de traite des personnes font l’objet d’enquêtes et de répressions régulières par la justice.

Mais, les rares informations sur le sujet sont dispersées dans différents ministères et organismes, notamment le corps de la police, la gendarmerie, les juridictions, les services frontaliers, les centres d’accueil, et les ONG.





C'est ainsi qu'un outil en phase expérimentale est mis en place. Il devra permettre de faire la collecte, de stocker des données et de faire des rapports, de recenser les actions judiciaires en matière de traite des personnes. Systraite est déployé sur cinq régions pilotes, notamment Tambacounda, Kédougou, Saint Louis, Thiès et Dakar. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine et Guédiawaye va ainsi constituer une source d’information dans ce système de Collecte de données.





Déployé sur un serveur en ligne (internet) sécurisé et accessible à tous les utilisateurs autorisés, Systraite va ventiler les données par âge, sexe, origine nationalité, profil des auteurs, types d’exploitation, la peine infligée etc.





Le procureur Amadou Seydi du TGI de Pikine s'est réjoui de l'intégration de la juridiction de Pikine-Guédiawaye parmi les juridictions pilotes de ce système qui selon lui va renforcer la lutte puisque cette juridiction instruit régulièrement des affaires de traite.





La coordinatrice Clara Perez de l'OIM a magnifié le partenariat avec la Cellule et de l'engagement pour accompagner le déploiement du Systraite dans toutes les régions du Sénégal.