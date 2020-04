Rassemblement des jeunes à la plage : le président du conseil communal de la jeunesse de Ndiarem Limamoulaye propose des solutions

En ces temps de pandémie du Coronavirus, beaucoup de jeunes de Guédiawaye fréquentent les plages. Pour le président du conseil communal de la jeunesse de Ndiarem Limamoulaye, il existe des solutions pour cette jeunesse.

« C’est une situation extrêmement difficile dans la mesure où la banlieue est composée de jeunes et quand on parle de jeunes, on parle de fougue, de détermination, plus particulièrement du sport parce que les jeunes sillonnent nos plages. La plupart d’entre eux viennent des Asc , donc c’est aux présidents des Asc de parler avec leurs joueurs ».





D’après le responsable des jeunes de Ndiarem, des solutions existent pour que les jeunes restent à la maison au lieu de fréquenter les plages

« Il nous faut mettre des groupes de deux pour essayer de sensibiliser afin de gagner cette guerre, et pour gagner une guerre il faut être unis »





Au-delà de cette pandémie du coronavirus, les autorités doivent trouver une solution pour éradiquer ce phénomène de chômage et booster la jeunesse, selon Amadou Lamine Ba.





« La solution est extrêmement difficile parce que la plupart de ces jeunes sont ceux qui cherchent de l’emploi donc les autorités doivent penser au-delà même de ce phénomène de trouver une solution pour éradiquer le chômage »

Lutter contre la propagation du coronavirus passe par la sensibilisation des jeunes, une synergie d’actions est préconisée par les acteurs pour éliminer définitivement cette pandémie.