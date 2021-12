Rassemblement du peuple : L’Aprp se joint aux mouvements Frapp et Y en à marre

L’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal (Aprp) va prendre part à la grande manifestation organisée par les mouvements Frapp et Y en a marre contre «l’impunité et la justice à deux vitesses, ce vendredi 17 décembre à partir de 15 heures aux allées du Centenaire».



Les membres l’ont fait savoir, ce jeudi 16 décembre, à travers un communiqué reçu. Se disant victimes de la destruction massive de leurs supports publicitaires, ils appellent tous leurs partenaires à savoir les menuisiers métalliques, maçons, chauffeurs, afficheurs, annonceurs, agences de conseil, entre autres, à une forte mobilisation afin de dénoncer vigoureusement le «néo-colonialisme économique, l’injustice et l’inégalité que subissent les PME et PMI sénégalaises au profit des étrangers, de leurs partisans, parents ou amis ».