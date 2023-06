Rassemblement place de la Nation : Le mouvement Pour un Sénégal meilleur appelle les leaders du F24 à surseoir à leurs manifestations

L’heure n’est pas aux manifestations, mais plutôt à l'apaisement. C’est le point de vue des leaders du mouvement Pour un Sénégal meilleur.







En effet, le président de ce mouvement juge que cette manifestation de la F24 prévue demain vendredi et samedi est inopportune. Sur ce, Ahmed Diagne Ndir et ses camarades appellent les leaders de la plateforme F24 à faire preuve de responsabilité et à surseoir à cette manifestation. Ils estiment que le contexte ne s'y prête pas, suite aux violentes émeutes qui ont engendré 16 morts et plusieurs dégâts matériels dans le pays.





«Nous demandons impérativement aux leaders du mouvement F24 de revenir sur leur décision de manifester ce vendredi et samedi parce que le pays ne peut pas être là où il en est et que le F24 se permet d’organiser des manifestations. Il faut que le F24 prenne en compte les Sénégalais qui ne sont pas avec eux et apprenne à respecter les Sénégalais. Manifester est inadmissible, vu le contexte très tendu du pays et ce n'est pas le moment pour de nouvelles manifestations. Il faudrait alors que les responsables politiques qui sont dans le mouvement F24 prennent leurs responsabilités, car s'ils organisent des manifestations et que cela dégénère, ils seront pleinement responsables vis-à-vis des Sénégalais. La stabilité du pays vaut quand même quelques sacrifices. Nous demandons respectueusement aux responsables de ce mouvement de surseoir à cette manifestation du vendredi et samedi», a soutenu Ahmed Diagne Ndir, le président du mouvement Pour un Sénégal meilleur sur les ondes de la RFM.