REALITES SENEGAL lance les travaux de la Résidence Siki, son premier programme immobilier haut de gamme au Sénégal, en partenariat avec la société sénégalaise BATIX SA

REALITES SENEGAL, filiale de maîtrise d’ouvrage du groupe REALITES basée à Dakar, commence les travaux de sa Résidence Siki, son premier programme immobilierau quartier des Almadies, quartier premium de Dakar. La livraison de cette résidence haut de gamme est prévue pour le mois de juin 2024.

La Résidence Siki sera composée de 37 appartements allant du F2 au F5





Une résidence haut de gamme offrant l’équilibre parfait entre calme et dynamisme urbain





En janvier 2022, le groupe REALITES lançait commercialement la résidence Siki. Ce projet immobilier résidentiel entre actuellement dans la phase de mise en chantier.





Située à proximité de la route de l’aéroport, au quartier des Almadies à Dakar, la Résidence Sikioffre à ses résidents l’équilibre parfait entre calme et dynamisme urbain, grâce à la présence de plusieurs centres commerciaux, d’une dizaine d’écoles et d’universités, de restaurants et d’espaces de divertissement.





FICHE TECHNIQUE « RESIDENCE SIKI »





Promoteur : REALITES SENEGAL

Architecte : Abdou Pouye X A&D Architecture et développement

Design : Merry Luzolo X Haussmann Africa

Superficie du terrain : 1 235 m²

Nombre de logements : 37 appartements (6 F2, 8 F3, 14 F4, 8 F5 et 1 Duplex)

Nombre de commerces : 3 unités de commerce

Stationnement : 27 places en sous-sol et 13 places en RDC

Rangement : 17 box de rangement

Livraison : A partir de 2e semestre 2024





Un partenariat avec la société sénégalaise BATIXSA pour la construction de Siki





Conformément à son statut d’entreprise à mission, REALITES SENEGAL a fait le choix de s’entourer d’entreprises locales etperformantes pour la réalisation de ses ouvrages. En décidant de travailler avec BATIX, retenue à l’issue d’un appel d’offre, REALITES SENEGAL s’appuiesur la longue et riche expérience de son partenaire en matière de construction, au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.





« BATIXoffre de solides garanties pour une exécution de qualité avec des délais maîtrisés.C’était important pour REALITES SENEGAL de s’entourer de l’expertise de ce grand groupe pour être au rendez-vous des promesses de la Résidence Siki. »

Amadou Dieng - Directeur Général de REALITES SENEGAL





Conscient qu’un chantier vient modifier et perturber la vie d’un quartier, la volonté de REALITES SENEGAL est d’adapter ses chantiers au contexte du site avec une vraie volonté de bon voisinage. Ainsi, des dispositions particulières sont prises du début à la fin des travaux afin de réduire la nuisance due aux travaux. Des temps d’échange auront lieu avec les riverains afin d’assurer auprès d’eux une information complète et transparente.





Un événement pour officialiser le début des travaux





Le28 juillet 2022, les équipes du groupe REALITES ont officiellement donné le coup d’envoi des travaux de la Résidence Sikien présence de l’adjoint au Maire de Ngor Almadies M. Abdoul Khadre Gueye et des membres de l’équipe de la Mairie, du Directeur Général de REALITES SENEGALM. Amadou DIENG, du Directeur Général de BATIX SAM. Abdou Diop, du Directeur Général Adjoint de BATIX SA M. Gora Badiane et d’illustres invités composés d’acquéreurs, de partenaires et des équipes de projet du programme immobilier.





Placée sous le signe du « baptême », la cérémonie animée par la journaliste et spécialiste de l’immobilier Dieynaba Seydou Ba a permis d’une part de rappeler les valeurs de BatlingSiki, premier Africain champion du monde de boxe en 1922 et d’autre part de passer en revue les enjeux du secteur de l’immobilier au Sénégal tout en mettant en lumière les apports du projet.