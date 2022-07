Rebeuss : Abdou Bara Dolly raconte son rasage et ses larmes en prison

Placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l’Etat, Cheikh Abdou Bara Dolly bénéficie d’une liberté provisoire. Il regrette avoir tenu contre le Président Macky Sall les propos jugés désobligeants qui lui ont valu son séjour carcéral. Il a en plus présenté ses excuses à ce dernier et aux Sénégalais.



Aujourd’hui plongé dans la campagne pour les Législatives du 31 juillet, la tête de liste départementale de la coalition Wallu à Mbacké se dit tourné vers le futur. Mais, il n’oublie pas son passage à Rebeuss où il a été envoyé après son placement sous mandat de dépôt.



Dans un entretien paru dans L'Observateur ce vendredi, Cheikh Abdou Bara Dolly confie avoir été particulièrement marqué par le jour où il a demandé à un imam de la prison de le raser.



Il rembobine : «Quand j’ai sollicité ses prières, après le rasage, la seule chose qu’il a formulée à mon endroit, a été mon élargissement avant la Tabaski, oubliant qu’il était comme moi prisonnier et pour 5 ans encore. Je ne pouvais retenir mes larmes. Cela a coïncidé avec un jeudi.»



C’était trois jours avant la Tabaski.