Reboisement : 1300 plants reboisés dans la commune de Thiadiaye

Dans la commune de Thiadiaye, l'association Impact (Initiative militante pour des actions citoyennes à Thiadiaye) a lancé un vaste programme de reboisement d'arbres ombragers dans les lieux de culte, les maisons, les places publiques, l'axe routier et les établissements scolaires.





1300 jeunes plants participeront à lutter contre le réchauffement climatique, a indiqué le Général de division Talla Niang, président de l'association.





Il indique : "Nous croyons fermement à l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. Thiadiaye était vert et entouré d'eau. Il y avait deux lacs et des multitudes de vergers. Mais tout à disparu à cause des actions de l'homme et du réchauffement climatique. Nous voulons que Thiadiaye retrouve sa verdure d'antan. Nous nous donnerons les moyens et nous invitons les jeunes à poursuivre nos actions".





Les plants sont composés d'espèces végétales choisies pour leur capacité d'adaptation à chaque type de sol; ainsi, ce reboisement devrait constituer un véritable rempart dans la lutte contre le changement climatique.





Ce programme de reboisement est mené en partenariat avec les services des Eaux et Forêts.





"L'arbre est le meilleur remède pour lutter contre les changements climatiques.