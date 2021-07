Recasement des mécaniciens et professionnels de l’automobile : Le site de Diamniadio opérationnel en août (ministre)

Les mécaniciens et professionnels de l’automobile peuvent désormais se réjouir de l’annonce du ministre de l’Artisanat, Pape Amadou Ndiaye, en visite hier mercredi à Diamniadio dans le lieu qui sert de site de recasement aux mécaniciens et professionnels de l’automobile.





Ainsi, le ministre se dit satisfait de l’évolution des travaux en annonçant la date de l’inauguration prévue au mois d'août prochain. « Nous allons essayer d’accélérer la cadence parce que l’hivernage approche, les demandes et les doléances sont là et j’espère que l’entreprise fera encore des efforts supplémentaires pour aller encore plus vite », dit-il. Et d'ajouter : « Nous pourrons inaugurer durant le mois d’août, la première phase et j’espère que ce sera en présence du président de la République » indique le ministre de l’Artisanat.





La confection du bâtiment comporte entre autres, des ateliers mécaniques, une galerie de vente de pièces détachées, une brigade de gendarmerie, un centre de santé et un espace de culte. Parallèlement, d’autres installations sont aussi prévues dans la zone dédiée à la vente de véhicules d’occasion avec une capacité de 350 places, lit-on dans « Le Quotidien ».





L’architecte du projet et technicien de bâtiment, Ndiambé Ndiaye pour sa part, renseigne que « Pour les ateliers, ce sont 350 au total mais pour cette première phase, 52 vont être livrés ».





Toutefois, le ministre de l’Artisanat a apporté d’autres précisions selon lesquelles le projet ne va pas se limiter uniquement sur Dakar, comme pour dire que les autres régions ne seront pas en reste.