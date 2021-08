Récemment élargi de prison: Un père de famille de 56 ans tombe encore avec de la drogue à Mbacké

"L'habitude est une seconde nature" et le maçon O.Sy l'a appris à ses dépens. Élargi récemment de la prison centrale de Diourbel, le père de famille âgé de 56 ans y est retourné depuis vendredi dernier selon une source de Seneweb.



Le vieux a été cerné avec 09 cornets de cannabis au cours de l'année 2021 par les policiers du commissariat urbain de Mbacké. Après avoir purgé sa peine, le monogame et père de 05 enfants a récidivé d'après nos sources.



Mais le maçon porteur de 19 cornets de chanvre indien a eu la malchance de se retrouver nez à nez vers 20 heures avec des éléments du commissaire Ibrahima Diallo en patrouille au niveau du rond-point Total séparant Touba et Mbacké. Ainsi, O. Sy a tenté de se replier pour s'échapper.



Malheureusement pour lui, c'était sans compter avec la détermination des policiers de Mbacké qui l'ont neutralisé sur le coup. Une fouille corporelle effectuée sur le maçon âgé de 56 ans a permis de trouver 19 cornets de drogue dans sa poche.



Conduit dans les locaux du commissariat urbain de cette localité, le père de famille a réclamé la paternité du produit prohibé. Mais il fera croire aux enquêteurs que les 19 cornets de chanvre indien saisis étaient destinés pour sa consommation personnelle.

Déféré vendredi dernier pour offre ou cession de chanvre indien en vue d'une consommation personnelle, l'homme domicilié à Touba a été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.