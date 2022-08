Recensement national du cheptel : Les membres du comité local de Ziguinchor sensibilisés sur leurs rôle et responsabilité

Le vol de bétail et la santé animale étant des faits préoccupants à Ziguinchor ainsi au niveau de toute la Casamance, il est important que les agents chargés de ce recensement soient bien outillés, pour pouvoir sensibiliser les populations qu'ils vont rencontrer, dans ce cadre. C'est l'intervention de l'adjoint du gouverneur de Ziguinchor en charge du développement, Sidy Guissé Ndiong. Il présidait un comité régional de développement consacré au cheptel, prévu entre octobre et novembre prochain sur l'ensemble du territoire national.



" Ce recensement va permettre d'améliorer les connaissances en matière d'élevage. Ces connaissances permettront aux autorités publiques de mieux définir les politiques publiques d'élevage, mais aussi de mieux mettre en œuvre les programmes et les projets dans ce secteur", renseigne ainsi Sidy Guissé Ndiong. En cela, elle invite, l'autorité administrative, les acteurs locaux à mieux sensibiliser les populations, les ménages qui doivent accueillir les agents recenseurs pour un bon déroulement de ce programme.



Amadou Ndiaye, coordonnateur de la cellule des études de la planification et du suivi-évaluation du ministère de l'Elevage et des productions animales et coordonnateur du bureau central chargé du recensement national d'élevage, de dire que cet exercice que son ministère compte mener va permettre d'avoir des données structurelles afin de bâtir des politiques dans le long terme et moins terme et de résoudre les problématiques phares auxquelles les différents acteurs du secteur de l'élevage sont confrontés.



Cette rencontre du comité régional a permis aux membres du bureau central de recueillir les besoins spécifiques de la région de Ziguinchor pour la mise en œuvre correcte de ce recensement. Tous les types d'élevages sont concernés par ce recensement, informe Amadou Ndiaye, coordonnateur du bureau central chargé du recensement national d'élevage.