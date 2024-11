Recherche et innovation: L'ISRA célèbre plusieurs décennies de coopération avec deux instituts français de recherches

L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ont célébré en commun les décennies de leurs partenariats scientifiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation.





Cet événement symbolique, festif et convivial qui réunit des chercheurs, doctorants et partenaires se tient du 19 au 22 novembre 2024 à Dakar, au Monument de la renaissance africaine.





En effet, l’IRD, un institut de recherche français, soufflait ses 80 ans de partenariat avec l'ISRA au Sénégal. Le Cirad fêtait aussi ses 40 ans de collaboration avec l’ISRA. Quant à ce dernier, il commémorait ses 50 années au service du peuple sénégalais.





Une occasion qui a permis aux partenaires scientifiques, techniques et financiers ainsi que des institutionnels et des chercheurs de partager des résultats de projets de recherche et d’innovation au service du développement durable et mettre en lumière les avancées scientifiques sur les grands enjeux du développement et de l’environnement local et planétaire.





"Nous célébrons ensemble des décennies de partenariat consacrées à relever les défis de la recherche agricole et du développement durable. C’est un événement important pour nous parce que cette communion magnifie notre coexistence au Sénégal mais également notre ferme engagement à poursuivre des ambitions communes de recherche avec et pour les communautés et les terroirs dans tout le pays", a déclaré Dr Moustapha Gueye, Directeur général de l’ISRA.









Poursuivant son allocution, il a exprimé son satisfecit de partager ces moments historiques avec ses collaborateurs nationaux et internationaux.





M. Guèye de souligner que cette union entre l'ISRA, l'IRD et le Cirad ne s'est pas soldée par des regrets. Au contraire, la coopération a été bénéfique pour tous les partenaires.





"Notre collaboration avec ces deux institutions français l’IRd et le Cirad est fructueuse parce que les partenaires français ont appris de nous et nous aussi avons appris d'eux. Mais le plus important c'est tout ce que nous avons fait ensemble, nous l'avons porté aux communautés et les communautés sont entrain de les valoriser et de les exploiter", a-t-il indiqué.









Face aux défis qui guettent le secteur de la recherche notamment dans les financements, le directeur général de l'ISRA invite les chercheurs à mettre la main à la pâte afin d'apporter une réponse favorable aux populations vulnérables.





Le représentant de l’IRD au Sénégal, Dr Pierre Morand a mis l'accent sur la formation des jeunes dans la recherche. "En matière de coopération et de partenariat scientifique, la façon de faire de la recherche, de travailler et de former les jeunes chercheurs compte au moins autant que les résultats", a-t-il informé.





lL’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un centre français de recherche scientifique internationale qui contribue à renforcer la résilience des sociétés face aux bouleversements globaux et qui défend une recherche qui bénéficie au plus grand nombre.





Présent sur tous les continents dans une cinquantaine de pays, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) est également un organisme français qui s'appuie sur les compétences de ses 1800 salariés dont 1240 scientifiques et un réseau mondial de 200 partenaires pour co-construire des connaissances et des solutions pour des agricultures résilientes dans un monde plus durable et solidaire. Il mobilise la science, l’innovation et la formation afin d’atteindre les objectifs de développement durable.









L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a pour mission de mener des recherches sur les productions végétales, forestières, animales, halieutiques et aquacoles pour le développement économique et social du Sénégal. Par ses programmes innovants et son partenariat étroit avec les acteurs locaux et internationaux, il œuvre à améliorer la productivité agricole, à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis climatiques, contribuant ainsi à la transformation durable du secteur agricole sénégalais.