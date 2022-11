Recherché pour le meurtre de sa femme en France, il est retrouvé à Saly par la DIC

Le 9 octobre 2010, le corps sans vie de Véronique Duchesne a été retrouvé sur une plage en France. Deux jours plus tôt, la victime était portée disparue. L’autopsie fait état d’une mort par strangulation. Son époux, Thierry Meunier, est le principal suspect.



Malgré des indices accablants pour lui, ce dernier affirmait que Véronique Duchesne s’est suicidée en prenant des cachets pour échapper à des problèmes familiaux et professionnels. Il sera entendu comme témoin assisté. Sans plus. Meunier disparaît par la suite des radars.



Le temps passe, de nouveaux éléments surgissent. La justice française réactive le dossier. Elle émet un mandat d’arrêt international contre le mari suspect. La traque est lancée.



D’après Libération, qui parle de cette affaire dans son édition de ce mercredi, c’est la DIC qui mettra la main sur Thierry Meunier, arrivé au Sénégal il y a quelques mois. Le journal rapporte que les policiers l’ont arrêté à Saly où il s’était installé avec sa nouvelle compagne V. C.



Libération informe que le mis en cause a désigné un avocat sénégalais pour assurer sa défense. Et qu’en attendant que la chambre d’accusation se prononce au sujet de son extradition, il est détenu à la prison de Rebeuss.