[Video] Récital de Coran: Comment le prix Cheikh Ibrahima Niasse a transformé la vie de la famille d’un vainqueur

Mouhamed Abdoul Malick, coordonnateur du prix de récital de coran

Dans un entretien avec Seneweb, Mouhamed Abdoul Malick, fils de Baye Niasse et coordonnateur du Prix international Cheikh Ibrahim de récital de Coran, est revenu sur ce concours qui a été initié par le fondateur de la Fayda.





Lors de la neuvième édition, cette année, l’engouement autour du concours a augmenté.





Les mises et les innovations se font de plus en plus conséquentes. Mais la plus marquante, selon le coordonnateur, c’est celle qui a changé la vie de la famille d’un vainqueur, qui venait de la Mauritanie alors que la mise n’était que de 2 millions F Cfa.