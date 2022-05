Recrudescence des agressions : Dj Boub's plaide pour un retour de la peine de mort

A travers un tweet, l’animateur Boubacar Diallo a plaidé pour le retour de la peine de mort. Il s’agit d’une réaction suite au meurtre d’une femme de 32 ans à Pikine. Dafa Diot Peine de morte ame fi si sénégal Ray nitt Legui Comme nane ndokh il est temps niou applique Loi bi Ndeysane fekk ko Foumouy ligueyé rayko ndakh alalou adouna li metina trop????

Li Dafa Niaw trop???????? — Boubacar Diallo - Dj Boubs (@djboubs_) May 21, 2022

Le drame s’est produit à Pikine Rue 10, hier soir. Et d’après plusieurs réactions, la victime était enceinte de 05 mois. Boubacar Diallo alias Boubs est loin d’être seul dans cette requête.