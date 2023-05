Réduction des effectifs à La Poste : chaque employé partant recevra la somme de…

L’Observateur, qui a levé le lièvre hier, est revenu ce vendredi avec plus de détails sur le plan de réduction des effectifs de La Poste. Précisant le nombre de postes concernés, la durée du processus, les modes de départ retenus, le budget dégagé et les compensations financières pour les employés concernés.



Sur un effectif de 4088 agents, La Poste souhaite se séparer de 2791 personnes entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2027. Cette année, l’entreprise entend se séparer de 227 employés avant de monter à 907 en 2024 et en 2025 pour retomber à 453 en 2026 et revenir à 227 en 2027.



Dans cette perspective, deux options se présentent : les départs volontaires et le licenciement pour motif économique. Mais suivant les recommandations du Plan opérationnel de rationalisation des effectifs de la SN La Poste (PSLP) (2023-2028), la direction générale de l’entreprise privilégie la première option.



«Le mode de départ suivant le licenciement pour motif économique sera défini de manière collégiale avec l’ensemble des parties prenantes dans le strict respect des dispositions règlementaires», écrit L’Observateur.



Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA est dégagée pour financer ce plan social. Le journal du Groupe futurs médias rapporte que chaque candidat au départ volontaire aura droit à 10 millions de francs CFA de compensation.