Réforme du Code des marchés : Des hommes d’affaires Sénégalais saluent l’appel du C50 Pn

C’est le sujet qui fait débat ces derniers temps dans les sphères des hommes d’affaires et chefs d’entreprises Sénégalais. En effet, la plateforme Club C50%PN a, à travers un communiqué largement traité par la presse, souhaité parvenir à une réforme des dispositions de passation des marchés publics afin de les rendre plus modernes et plus cohérentes.





Une initiative qui, depuis qu’elle est soulevée, suscite l’intérêt de bon nombre d’entrepreneurs. Le sujet est dans toutes leurs discussions.





En effet, à travers cette réforme, l’ambition du C50 Pn est d’assoir et de renforcer le rôle du secteur privé sénégalais dans la dynamique d'émergence du Sénégal.



Il s’agira pour le C50 Pn, dans un bel élan patriotique, réunir le secteur privé, les pouvoirs publics (ARMP, DCMP, APIX, FONGIP, FONSIS...), des juristes, des économistes, des universitaires, des représentants de la société civile en vue de larges concertations desquelles seront issues des propositions concrètes et pertinentes de réforme du Code des marchés publics.