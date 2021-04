Réforme du statut des "daaras" : Les propositions de Serigne Samad Mbacké Souhaïbou pour assainir le secteur

A l'occasion du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, le chef de l'État avait renouvelé la volonté gouvernementale consistant à encadrer et accompagner les écoles coraniques pour assainir ce secteur. Suite à cette réaction sur l'éventuelle réforme du statut des daaras, Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou est sorti de sa réserve pour décortiquer le discours du président Macky.A travers une note parvenue à Seneweb, le petit-fils de Khadim Rassoul se dit satisfait de la déclaration du chef de l'État." A l' occasion du conseil présidentiel sur l'insertion et l' emploi des jeunes, le Président de la République, à ma grande satisfaction a décidé de prêter une oreille toute attentive aux écoles coraniques", a-t-il salué d'emblée.Le fils de Serigne Souhaïbou Mbacké Ibn Khadim Rassoul dira que " le président Macky Sall a même reconnu qu' effectivement il y a eu une véritable négligence vis-à-vis des écoles coraniques avant d' afficher sa volonté réelle de rectifier le tir. Il a ainsi fait preuve d'un bel esprit de grandeur que je sublime et magnifie en ma qualité de produit et fervent avocat de ces daaras "A l'occasion du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, le chef de l'État a dégagé des pistes de réflexion pour assainir ce secteur. Et Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou a fait des propositions allant dans ce sens.Voici l'intégralité de leur communiqué des suggestions du petit-fils de Serigne Touba."Tous qui me connaissaient, savent à travers mes réflexions et écrits que depuis plus de deux décennies, je n' ai cessé de dire qu' il urge d'identifier les vrais maîtres coraniques, de les accompagner, de les soutenir, de travailler en étroite collaboration et en parfaite intelligence avec eux à travers des projets bien ficelés et élaborés avec minutie et parcimonie.A mon humble avis, je pense que des financements innovants, sans garantie, des financements à hauteur de 10 ou 20 millions permettront à ces maîtres coraniques d' entretenir les daaras en développant des activités génératrices de revenus et ces mêmes financements constitueront un début de solution à une certaine forme de mendicité qui donne un visage hideux à nos villes.Les activités des maîtres coraniques vont porter sur les spécificités et réalités de chaque localité.Toujours sur cette même lancée, la mendicité peut-être mieux organisée en aménageant des zones dédiées qui recevront tous les dons et gestes de bienfaiteurs qui seront par la suite repartis équitablement aux véritables ayants-droit.Ces véritables enseignants coraniques qui seront choisis par une commission composée d' experts en la matière mais pas de gouverneurs, seront des partenaires et collaborateurs de l' État et de ses démembrements.Tous ceux qui n' ont pas le profil de vrais maîtres coraniques seront eux identifiés et mis hors état de nuire. Ainsi on pourra à coup sûr assainir le milieu et aucune opportunité ne sera plus offerte à personne pour ternir l' image des daaras.Ce n' est pas tout, les enfants qui sont exploités seront purement et simplement retournés à leurs parents.La commission nationale qui va regrouper l' ensemble des associations de daara implantées dans tous les coins et recoins du Sénégal va délivrer des numéros de matricule à tous les talibés recensés au niveau des écoles coraniques.Cette commission qui sera composée de pédagogiques et d' éducateurs blanchis sous le harnais va évaluer le niveau intellectuel pour savoir si réellement le Serigne daara jouit de toutes ses facultés (psychiques mentales) avant de se voir confier des talibés.Les talibés de tous les daaras qui seront répertoriés à travers une base de données fiable et exhaustive doivent bénéficier d 'un suivi médical et la maîtrise de ces effectifs permettra de contrôler les entrées et sorties et lutter contre la négligence dont sont parfois victimes certains talibés.Ainsi, les performances, les résultats, le sérieux et l' honnêteté des maîtres coraniques seront des conditions nécessaires et des critères à remplir pour bénéficier de l' accompagnement de l'État.L'État qui ne lésinera pas sur les moyens se fera fort de faire respecter scrupuleusement ce cahier des charges qu' il fera signer aux maîtres coraniques."