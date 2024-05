Réforme foncière : le nouveau régime convoque un…

Alpha Bâ, Secrétaire d’État aux coopératives et à l’encadrement paysan, annonce la tenue d’un Conseil d’orientation agro sylvo-pastorale. Celui-ci convoqué « dans les prochains mois » entre dans le cadre des stratégies envisagées par le nouveau régime pour « faire face aux nombreux conflits liés à la gestion du foncier », renseigne WalfQuotidien.



« Le Conseil d’orientation agro sylvo-pastorale est une vielle revendication des organisations paysannes au Sénégal et de la société civile. Parce que depuis la loi a été promulguée en 2020-2022, il était prévu que ce conseil soit tenu », explique le membre du gouvernement sénégalais, repris par le journal.



Il poursuit : « Nous sommes en train de travailler avec toutes les organisations de la société civile pour aller vers la révision de la loi agro sylvo-pastorale qui constitue le cadre normatif de base de tout ce qui doit se faire dans le milieu rural. »



Le Conseil sera présidé par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Selon Bâ, « il s’agira d’un moment d’échanges entre (le successeur de Macky Sall) et les paysans, les éleveurs et les pêcheurs », entre autres acteurs.