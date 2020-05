Refus d'inhumation d'un mort lié à la Covid-19 : 4 personnes arrêtées

Les équipes de la Croix-Rouge, qui transportaient la dépouille d'un décès lié au coronavirus pour son inhumation, ont été attaqués par les populations de Diamaguène Sicap-Mbao.





S'opposant à l'enterrement du défunt dans le cimetière, ils ont également caillaissé les ambulances des secouristes.





Selon le journal L'As, quatre parmi les instigateurs de cette rébellion ont été arrêtés et placés en garde à vue.





Il s'agit de Ousseynou, S. F., Yacine D. et Elimane Nd. poursuivis des délits de destruction de biens publics et d'agression contre des agents assermentés.