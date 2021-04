Refus de paternité : A Bambey, un père refait surface 13 ans après et enlève son enfant

Le Papa enlève son fils de13ans

Depuis le lundi 5 avril dernier, une histoire d’enlèvement défait la chronique au quartier Tawfekh de Bambey.





Elle met en cause un père qui a refait surface 13 ans plus tard pour enlever son enfant du nom de S. Diallo dont il avait refusé la paternité par le passé. L’homme en question, Seydi Sagna, avait engrossé sa cousine avant d'en refuser la paternité. Mais 13 ans après, il débarque et s'autoproclame père pour enlever son fils S. Diallo lui aussi âgé de 13 ans.





La grand-mère, par ailleurs tante du père relate les faits. ‘’Quand Seydi Sagna est venu à la maison, nous avons cru qu’il effectuait une visite de courtoisie. Personne ne se doutait que Seydi mijotait un plan pour enlever S. Diallo, surtout qu’il n’avait jusqu’ici jamais revendiqué sa paternité’’, a-t-elle affirmé dans les colonnes de « l’Observateur »