Refus de paternité et faux extraits : Témoignages de victimes

À ce jour, 12 912 jeunes âgés de 17 à 27 ans, habitant dans les communes de Golf sud, Sam notaire, Wahinane Nimzat, Niarème Limamoulaye et Gounass, dans le département de Guédiawaye, n’ont pas été déclarés à la naissance, d’après les statistiques fournies par "Touche pas à ma sœur", une Association initiatrice du projet de loi contre le refus de paternité. Parmi eux, 2450 sont des victimes de refus de paternité, 3776 de faux extraits de naissance, et 6686 de négligence parentale.





"Une situation catastrophique qui abrège de facto l’avenir radieux pour des centaines d’entre eux qui ont choisi le chemin de l’école, sans oublier ceux qui excellent dans bien des métiers sans carte nationale d’identité", dénonce Ismaila Kamby, président de ’’Touche pas à ma sœur".