Refus de vente des denrées alimentaires : La réaction du directeur du Commerce intérieur

Omar Diallo, Directeur du Commerce Intérieur

Le directeur du Commerce intérieur, Omar Diallo, est fort remonté contre les boutiquiers détaillants qui refusent de vendre les denrées de première nécessité comme le sucre, l’huile et le riz aux consommateurs.





En effet, selon Omar Diallo, ces boutiquiers n'ont aucune raison de refuser de vendre ces denrées de grande consommation.