Région médicale de Kolda : Un vigile vole des moustiquaires d'une valeur de 12 millions F CFA

Une rocambolesque affaire de vol secoue la région médicale de Kolda où des moustiquaires d'une valeur estimée à 12 millions F CFA ont été volées, selon des informations exclusives de Seneweb. Le présumé voleur, un vigile, a été arrêté par les policiers du commissariat central de la capitale du Fouladou. Il a été déféré ce jeudi pour association de malfaiteurs et soustraction de biens appartenant à l'État. Détails !





Un scandale risque de faire grand bruit à la région médicale de Kolda. En effet, un vigile en service au Centre régional de formation en santé locale a soustrait frauduleusement 12 000 moustiquaires au niveau d'un magasin. L'affaire se serait ébruitée suite à une mission d'audit. Ainsi, le médecin-chef de la région de Kolda a déposé une plainte contre X sur la table du commissaire Malick Dieng.





Dans sa déposition, le docteur Y. Baldé a déclaré que la région médicale avait stocké ses moustiquaires dans un magasin sis dans les locaux du Centre régional de formation en santé locale de Kolda, jusqu'à la disparition mystérieuse de 12 000 unités.





Suite à une enquête rondement menée par les éléments du commissariat central de Kolda, un vigile en service au CRFS a été interpellé pour nécessité d'enquête.





Selon des sources de Seneweb proches du parquet, le suspect, M. Diallo, a nié en bloc les faits, lors de son premier interrogatoire. Mais le procureur avait ordonné son placement en garde à vue, suite à des indices concordants qui pèsent sur lui.





Convoqués et auditionnés à leur tour, les vigiles de la Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA) qui fait face au CRFS, ont déclaré avoir vu le suspect sortir nuitamment des balles de moustiquaires du magasin, à bord d'un tricycle et en compagnie d'autres individus non encore identifiés.





Malgré tout, les policiers ont mené également une enquête de voisinage, en procédant à une série d'auditions.





Les aveux du voleur





Confronté avec les nouveaux éléments de l'enquête, M. Diallo a fini par passer aux aveux. Le vigile préposé à la sécurité du CRFS de Kolda a déclaré avoir volé 20 balles de 50 moustiquaires avant de les vendre.