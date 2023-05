Régularisation de leurs pensions de retraite : 1300 anciens cheminots courent derrière 10 milliards de Francs Cfa depuis 6 ans

La ville de Thiès, berceau des luttes syndicales du Sénégal, a commémoré la fête du 1er mai. L’occasion a été mise à profit par les cheminots retraités pour réclamer 10 milliards FCFA de pension.





10 milliards de francs CFA. C’est le montant des pensions réclamé par les anciens travailleurs des chemins de fer ex-temporaires, membres du bureau de l’entente des retraités. Ces derniers étaient réunis, le 1er mai, à la Bourse du travail de Thiès. Ils ont remis sur la table la régularisation de leurs pensions de retraite par le versement à l’Institution de prévoyance retraite (IPRES) d’arriérés d’un montant global de 10 milliards de FCFA.





Le porte-parole du jour, Bou Diallo, regrette, après 30 à 40 ans de service qu’ils soient encore dans la rue pour réclamer leurs droits. « Au moment où nous devions nous reposer, nous voilà dans la rue en train de réclamer notre dû. Depuis six ans, nous courons derrière cette régularisation mais nous n’y parvenons pas et pourtant c’était un protocole d’accord dûment signé entre l’Etat du Sénégal et les travailleurs de la régie des chemins de fer », a relevé Bou Diallo.





Ces cheminots retraités interpellent le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, pour qu’il se saisisse du dossier. Au total 1300 cheminot sont concernés.





Aujourd’hui, ces pères de famille sont en difficulté du fait de cette situation. Ils ne demandent que la régularisation de leurs pensions amputées d’une partie du fait d’un versement incomplet des sommes dues par l’Etat à l’IPRES.