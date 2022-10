Régulation des réseaux sociaux : la solution de Mary Teuw Niane

La nécessité de régulariser les réseaux sociaux revient régulièrement dans les sorties du chef de l'Etat, Macky Sall. Pour Mary Teuw Niane, ce débat recoupe plusieurs paramètres. “Il faut que tout le monde comprenne la nouveauté que représentent les réseaux sociaux et que la société est très innovante et s'est approprié très vite ces supports”, observe-t-il.





“Il est rare, poursuit-il, de voir un Sénégalais qui n'est pas membre d'un groupe WhatsApp. Et ces groupes sont devenus des espaces d'éducation, de formation. Les capsules audio et vidéos sont accessibles aux analphabètes. Il faut donc en faire des espaces utiles ».

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur n’élude pas, toutefois, les dérives sur ces plateformes. Raison pour laquelle, il milite pour un renforcement des sanctions en toute impartialité. "Ceci fera qu'il n’y aura pas de récidive, plaide-t-il. Il ne faut pas qu'on sanctionne les dérives contre le pouvoir et laisser les dérives qui viennent du camp du pouvoir. Ça vient de tout bord. Il faut assainir sans état d'âme. Le drame est que la population a le sentiment que cela ne se fait pas de manière équitable”, explique-t-il