Régulation du prix du loyer : Hélène Tine dénonce l'impuissance de Macky Sall

Helene Tine dénonce l'impuissance de Macky Sall

L’ex députée, présidente du Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail, Helene Tine, n’y est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer l’inapplication de la loi sur la réduction du prix du loyer au Sénégal.





« Le coût de la vie, il faudrait qu’on s’adapte et qu’on soit véridique vis-à-vis des populations. On ne peut pas dire qu’on baisse les prix dans un contexte où ce que nous baissons ne dépend pas de nous. Si nous amenons du riz de l’extérieur, nous ne pouvons pas avoir le contrôle sur le prix réel pour la baisse, à moins de le subventionner et de trouver des ressources pour le faire », fait savoir l’ex parlementaire qui avait participé au vote de cette loi.





« Maintenant pour le loyer, je pense que ça fait partie des points morts dans le discours du président qui m’ont beaucoup choqué. Le président aurait dû ne pas en parler politiquement et en matière de communication. Il y a une incapacité du gouvernement d’aller vers l’application de cette loi que nous avons voté avec euphorie, que les Sénégalais ont accueilli avec euphorie et espoir. Aujourd'hui, le Président nous dit plus ou moins qu’il ne peut absolument rien », se désole Hélène Tine. Elle estime que « c’est un vrai aveu d’échec. La loi est là, il faut essayer de voir comment la rendre applicable ».