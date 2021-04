Réhabilitation: 300 millions pour changer le visage du stade municipal de Bambilor

C’est une aubaine pour les habitants de Bambilor. La rondelette de somme de 300 millions de FCFA est mise sur la table en vue de la réhabilitation du stade municipal de la localité. C’est ce mardi 20 avril que le ministre-Délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose, Diène Farba Sarr et le maire de Bambilor Ngagne Diop ont procédé à la signature de cette convention.«C’est une convention consensuelle qui reflète vos besoins réels sur le terrain et nous nous engageons à les matérialiser pour le plus grand bonheur de la jeunesse de Bambilor », a déclaré le patron de la DGPU lors de la cérémonie. Diène Farba Sarr de rappeler que cette démarche traduit la volonté du Président de la République, Macky Sall de contribuer à la réduction des disparités entre la nouvelle ville de Diamniadio et les communes environnantes.A son tour, le député-maire Ngagne Diop, a tenu à remercier le ministre qui selon lui « vient de régler une vieille doléance de la jeunesse de Bambilor à travers un investissement de 300 millions ». Ce, tout en lui promettant de l’accompagner dans la réalisation du pôle urbain du lac Rose.Les représentants des jeunes de Bambilor ont vivement salué cette démarche qui, disent-ils, «vient à son heure».