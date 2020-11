Réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba : Michaëlle Jean salue « un grand projet pour l’Afrique »

Michaelle Jean en visite à Thiés

A la tête d’une délégation canadienne, l’ancienne secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean, a effectué une visite hier à Thiès dans les locaux de DBF (Dakar-Bamako-Ferroviaire) dans le cadre de la relance des chemins de fer au Sénégal. Accompagnée des PDG de Summa et Aecon, deux entreprises spécialisées dans la construction d’infrastructures majeures et de grands chantiers, elle a loué les termes d’une coopération à la fois bénéfique pour le Sénégal et pour l’Afrique.





Réhabiliter le réseau de Dakar à Tambacounda, et au-delà





La cheffe de la délégation canadienne, reçue par l’administrateur général de DBF, Kibili Touré, et les organisations syndicales, a décliné les grands axes de ce projet de réhabilitation et de modernisation des chemins de fer qui bénéficiera de l'expertise canadienne. Michaëlle Jean d’indiquer d’emblée qu’il s’agit d’ « une coopération qui se veut forte dans un partenariat public-privé, inscrite dans une collaboration entre le gouvernement du Canada et celui du Sénégal pour la modernisation et la réhabilitation du grand réseau ferroviaire au Sénégal, de Dakar à Tambacounda et avec une projection en temps et lieu de pousser encore plus loin. Et c’est un grand projet pour l’Afrique. C’est à la fois pour le Sénégal mais aussi pour le continent africain. Parce que la question de l’émergence et du développement dépend aussi de l’investissement qui peut être fait dans les infrastructures et celles qui sont primordiales. Et je dirais que la mobilité, la capacité de transporter des marchandises y compris avec de l’équipement et un réseau ferroviaire qui permettent une plus grande capacité de transporter des matériaux lourds et des produits lourds va amener un tournant pour le Sénégal et pour toute la sous-région », souligne-t-elle. Une projection qu'elle envisage «dans le meilleur des cas jusqu’au Niger ».





Toutefois, « Nous ne voulons pas refaire à l’identique de ce qui est là et qui a été construit depuis la décennie après l’indépendance ; on veut vraiment entrer dans une dynamique de modernisation y compris pour les équipements », annonce Michaëlle Jean qui a rencontré le président de la République Macky Sall, ce lundi 16 novembre. « Avec ses ministres, nous avons vraiment jeté les bases d’un protocole d’entente qui va se réaliser autour d’échéancier et de plan d’exécution pour pouvoir pousser au plus vite ce projet, et dans des délais raisonnables, parce qu’il y a un sentiment d’urgence. Déjà nous nous sommes retroussé les manches et nous sommes au boulot. Nous sommes en train de construire le plan », confie-t-elle.





« Engager quelque chose dans un esprit gagnant »





L'ancien Gouverneur du Canada donne l’exemple de son pays où le développement du réseau ferroviaire est une réalité. « Le pays qui vient en partenariat auprès du Sénégal pour ce grand projet magistral, c’est un pays qui s’est construit autour du chemin de fer, sur ce territoire immense que l’on peut penser du Sud au Nord, d’Est en Ouest, et c’est ça qui a permis au Canada de se développer, toutes ses provinces et tous ses territoires à la clé, il y avait le chemin de fer, le transport de marchandises et de personnes dans les meilleures conditions. Avec ce partenariat, le Canada apporte des garanties. Il s’agit de zéro endettement pour l’Etat sénégalais. C’est très important. Sur une réflexion autour de huit concessions avec des redevances qui vont aussi vers l’Etat sénégalais. C’est ça un vrai partenariat, c’est-à-dire qu’on est dans la réciprocité. C’est important d’engager quelque chose dans un esprit gagnant », magnifie l’ancienne patronne de la francophonie, devant Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.