Réhabilitation du pont de Cambérène : Les travaux vont démarrer la semaine prochaine

Le pont Bowstring de Cambérène est dans un état qui inquiète les usagers. Et pour cause ! L’infrastructure subit les assauts des vagues de la mer toute proche.











Situe sur la VDN III, l’ouvrage de 2 x 2 voies, d’une longueur de 200 m linéaires, avait été ouvert à la circulation à l’occasion de l’Appel de Seydina Limamoulaye, le 4 mars 2022.





Lors de son ouverture, Thomas Rivalta, chargé de projets à Matière Sénégal, précisait que cet autopont devait avoir «une durée de vie de 100 ans avec un entretien qui est allégé par rapport à ce que l’on peut avoir sur d’autres types d’ouvrage». Aussi, ladite société affirmait avoir effectué un transfert technologique de leurs équipes à Diamniadio, dans le domaine de la préfabrication de béton.









Dans le même sillage, Serge Diatta, chef du projet de l’Ageroute (Agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal) avait affirmé que les ouvrages réalisés dans ce projet concernent la construction d’un pont à poutres en béton armé côté culée CO du pont Bowstring de Cambérène, en lieu et place de la rampe d’accès avec murs de soutènement en béton armé initialement construit. Ce qui devait donc garantir la pérennité de l’infrastructure.









La qualité de l’ouvrage est donc remise en cause, après l’effondrement de cette partie du pont. Interpellé sur la situation, l'Ageroute a fait savoir que des travaux de réfection seront entame la semaine prochaine.





Pour rappel, cet autopont devait permettre de fluidifier la nationale 1, mais aussi de régler le conflit avec la sortie de l’autoroute A1 et rendre plus accessibles les quartiers Nord-Foire, Diamalaye, Parcelles-Assainies, Cambérène, Guédiawaye, Daroukhane, Yeumbeul, Malika, Tivaouane-Peul et Keur Massar...









Avec la réalisation du pont Bowstring, il était attendu l’augmentation de la capacité d’écoulement du trafic sur la VDN.