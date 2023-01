Relance de la filière apicole : 300 bénéficiaires dans 90 villages à Sédhiou

Relance de la filière Apicole à Bambaly

Résorber le taux des jeunes et des femmes en âge de travailler: tel est l'objectif des élus locaux des communes de Sansamba, Djiredji et Bambaly. C'est dans cette optique que les trois édiles veulent relancer un des secteurs clés qu'est l'apiculture dans le Sud-ouest du département de Sédhiou. Une filière porteuse qui, une fois exploitée, peut réduire le chômage endémique des jeunes et des femmes.





Pour réaliser ces ambitions, les maires de l'entente intercommunale ont sollicité un vieux partenaire de la commune de Djiredji pour mailler une bonne partie du département. C'est pourquoi le groupe Performance Afrique, étayé par le partenaire Nouvelle Planète, s'est engagé à injecter une enveloppe de 250 millions dans les trois communes cibles. Ainsi, c'est 90 villages, soient 300 jeunes et femmes qui seront positivement impactés dans la fabrication de ruches, la commercialisation du miel et le renforcement des capacités des apiculteurs. Ibrahima Diallo, le président de Performance Afrique a procédé au lancement de ce programme triennal de promotion de l'apiculture hier lundi dans la commune de Bambaly. A l'en croire, cette approche programme inclusif va sans doute promouvoir l'agriculture, l'élevage et booster l'économie locale.