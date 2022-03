Relance de La Poste : L’Unsas porte le combat des travailleurs

Les membres du Syndicat national des travailleurs de La Poste et des télécommunications (Sntpt) ne seront plus seuls dans la lutte pour la relance de l'entreprise qui traverse une crise financière depuis plusieurs années.



En effet, l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) a pris la décision de porter le combat.



Mademba Sock et ses amis se sont engagés dans leur lutte, ce jeudi, lors d’une conférence de presse conjointe entre l’Unsas et le Sntpt. "L’Unsas, pour sa part, reste constante dans son soutien au Sntpt et s’engage désormais à s’approprier le combat pour la relance de La Poste. L’Unsas exhorte l’Etat à veiller à ce que les actes posés soient conformes aux principes d’une gouvernance orthodoxe. L’Etat doit exercer pleinement son devoir de contrôle de la gestion de l’entreprise", exigent-ils.



Les travailleurs de La Poste ont profité de cette occasion pour demander à l’Etat de prendre des mesures conservatoires. "Il faut urgemment prendre des mesures conservatoires pour permettre une reprise de l’activité et regagner la confiance des clients", exhorte Ibrahima Sarr, Sg du Sntpt.



Ce dernier demande aussi que "la créance relative aux bourses de sécurité familiale, ainsi que les arriérés dus au titre de la rémunération du service public soient soldés sans délai. En outre, l’Etat doit, sans attendre, assainir la gouvernance de La Poste, en nommant des directeurs compétents, capables de mobiliser les ressources à la relance de l’entreprise".